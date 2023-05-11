"Атом" ведет переговоры по интеграции своих электромобилей в сервисы такси и каршеринга

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Компания "Атом" ведет переговоры по внедрению собственных электромобилей в сервисы такси и каршеринга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Для операторов каршеринга ключевыми факторами становится то, что "Атом" упрощает процесс знакомства с автомобилем, а также позволяет совершить удаленную настройку программного обеспечения", – говорится в сообщении.

По данному вопросу компания выстраивает коммуникацию с несколькими партнерами. Планируется, что уже в 2025 году автомобили без труда включат в сервисы мобильности.

Ранее стало известно, что в Москве работают более 40 предприятий, занимающихся разработкой электромобилей. Предприятия создают не только сами электромобили, но и сопутствующую микроэлектронику, зарядные станции. Производства объединяет межотраслевой кластер отечественного электромобилестроения.



Автомобили "Москвич" можно арендовать в каршеринге с 27 апреля