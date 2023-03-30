"Роснефть" и Indian Oil Company заключили соглашение об увеличении поставок нефти в Индию

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Компании "Роснефть" и Indian Oil Company заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов. Об этом сообщается на сайте российской компании.

Соглашение было заключено в ходе рабочей поездки директора "Роснефти" Игоря Сечина в Индию, во время которой он встретился с представителями государственных ведомств и главами крупнейших индийских нефтегазовых компаний.

Также Сечин обсудил с председателем Indian Oil Company Шрикантом Мадхав Вайдья вопросы расширения комплексного сотрудничества в энергетической отрасли между двумя компаниями по всей технологической цепочке, а также возможность осуществления расчетов в национальных валютах.

Особое внимание во время поездки также было уделено вопросам реализации совместных проектов "Роснефти" и индийских партнеров, среди которых "Сахалин-1", "Таас-Юрях" и "Ванкорнефть".

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов рассказал, что Россия полностью перенаправила объемы поставок нефти и нефтепродуктов, которые выпали в связи с эмбарго государств Евросоюза и "Большой семерки".

До этого вице-премьер Александр Новак сообщил, что поставки российской нефти в Индию увеличились в 22 раза в прошлом году.

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