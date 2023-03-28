Поставки российской нефти в Индию выросли в 22 раза

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Поставки российской нефти в Индию увеличились в 22 раза в прошлом году. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

Также он отметил увеличение роста поставок сырья и в другие страны.

"Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки", – цитирует его РИА Новости.

До этого вице-премьер заявил, что Россия продлила решение о добровольном сокращении добычи нефти до июня текущего года включительно. По его словам, государство приблизилось к выходу на целевой уровень сокращения добычи топлива на 500 тысяч баррелей в сутки.

Ранее министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что страна ожидает "огромные объемы" своповых поставок нефти и газа из России в этом году. В Тегеране очень рады сотрудничеству с Москвой в вопросе своповых поставок нефти и газа, указал глава ведомства.

Своповыми поставками являются обменные операции, в рамках которых страны "меняются" рынками сбыта, чтобы сократить логистические расходы, сэкономить время и средства клиентов на скорости доставки.

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