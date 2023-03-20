Финансовый аналитик объяснил, за счет каких товаров Россия стала крупнейшим экспортером

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что основными экспортируемыми товарами России являются энергоресурсы, зерно и оружие.

"У нас одна из составляющих – это энергоресурсы, нефть и газ с очень благоприятными ценами. И мы занимаем серьезные позиции по экспорту зерна", – заявил он в беседе с радио КП.

Беляев отметил, что в России поднялось сельскохозяйственное производство, это позволило стране выйти на первое место по количеству экспортируемого зерна. Он добавил, что Россия также находится на одной из высоких и устойчивых позиций по количеству отправляемого оружия.

"Сейчас в мире не все спокойно, поэтому данная составляющая тоже внесла свой вклад. Самое главное – это считается по стоимости, а поскольку все подорожало, то наши объемы сумели включить нас в десятку крупнейших экспортеров", – сказал он.

Аналитик пояснил, что сельхозпродукция попадает в Европу через Польшу с белорусского плацдарма по схеме, напоминающей параллельный импорт.

Ранее таможня КНР опубликовала данные, из которых следует, что Россия стала лидером по поставкам газа в Китай в январе 2023 года. Россия смогла с большим отрывом обойти других крупных поставщиков, таких как Катар, Туркменистан и Австралия. Поставки составили 2,7 миллиарда кубометра топлива. В январе 2023 года "Газпром" поставил по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай почти 2 миллиарда кубометров газа и еще 770 миллионов кубометров топлива в сжиженном виде.



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