Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия стала лидером по поставкам природного газа в Китай в январе 2023 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные таможни КНР.

Отмечается, что Россия с большим отрывом обошла других крупных поставщиков – Туркменистан, Катар и Автралию. Российские поставки составили 2,7 миллиарда кубометра топлива, в то время как Туркменистан и Катар поставили по 2,2 миллиарда кубических метров, а Австралия – 1,9 миллиарда кубометров.

В январе 2023 года "Газпром" поставил по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай почти 2 миллиарда кубометров газа. Кроме того, были поставлены еще 770 миллионов кубометров газа в сжиженном виде.

Импорт топлива в январе этого года увеличился по отношению к январю 2022 года на 1%, до 11,3 миллиарда кубометров. Также в январе 2023 года Китай импортировал 5,210 миллиона тонн сжиженного газа, что на 7% больше, чем в январе 2022 года. Тогда было поставлено 4,864 миллиона тонн.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным рассказал об итогах работы газопровода "Сила Сибири" в 2022 году. По его словам, объем поставок составил рекордные 15,5 миллиарда кубических метров газа.

На 2021 год пришелся транзит газа в Китай в объеме 10,39 миллиарда кубометров. Экспорт российского топлива по трубопроводу "Сила Сибири", таким образом, вырос на 49%.



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