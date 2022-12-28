"Газпром" установит новый рекорд суточных поставок газа в КНР

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В среду, 28 декабря, компания "Газпром" установит новый рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, рассказал председатель правления компании Алексей Миллер. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы приняли решение, что в декабре 2022 года будем поставлять газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств. Максимальное превышение составило 18,7%. И вот сегодня будет установлен еще один новый рекорд суточных поставок в Китай", – пояснил Миллер.

По его словам, в ближайшее время общий объем экспорта "Газпрома" в КНР составит 48 миллиардов кубометров газа в год. А с учетом транзитного газопровода через Монголию объем экспорта может составить около 100 миллиардов кубометров в год.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков оценил слова вице-премьера РФ Александра Новака о готовности РФ рассмотреть возможность привлечения компаний КНР в нефтяных проектах. Эксперт пояснил, что таким образом Москва переориентирует свои интересы на Китай. По его словам, ранее в российских проектах активно участвовали западные компании, которые отказались от сотрудничества из-за санкций.



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