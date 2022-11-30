Эксперт оценил привлечение компаний КНР к разработке нефтяных месторождений в России

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Заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Москва готова рассмотреть возможность участия компаний КНР в нефтяных проектах на территории России, соответствует практике переориентирования отечественной отрасли в сторону Китая, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он пояснил, что ранее в российских проектах активно участвовали западные компании, однако они отказались от дальнейшего сотрудничества из-за антироссийских санкций.

"Есть крупные проекты, куда надо вложить очень много денег, чтобы разработать месторождения, поэтому, как правило, во всем мире есть такая практика делить все риски. Вы немного денег дайте, мы немного – и вместе получается много", – уточнил Юшков.

По словам эксперта, также российская сторона хочет заинтересовать китайские компании, а те в свою очередь заходят в проекты и покупают доли, рассчитывая, что сырье пойдет именно на рынок КНР.

"Мы таким образом можем обеспечить себе рынки сбыта", – добавил Юшков.

Ранее стало известно, что Россия в мае 2022 года стала лидером по поставкам сырой нефти в Китай. По данным Главного таможенного управления КНР, объем направленной в страну продукции достиг отметки 8,42 миллиона тонн. В целом Китай нарастил импорт сырой нефти из России на рекордные 55% год к году.

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