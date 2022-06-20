Россия экспортировала в Китай рекордный объем нефти – СМИ

Фото: ТАСС/Игорь Онучин
Россия в мае 2022 года стала лидером по поставкам в Китай сырой нефти. Объем направленной в КНР продукции достиг отметки 8,42 миллиона тонн, передает пишет Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Китай нарастил импорт сырой нефти из России на рекордные 55% год к году. За счет этого РФ сместила Саудовскую Аравию с первой позиции рейтинга по объемам поставки в КНР.
Топливо поставляли как морским путем, так и по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан. Возросший объем отправляемой нефти объясняется предоставлением скидок китайским покупателям на фоне международных санкций против России.
Помимо Саудовской Аравии, объемы поставок в Китай сократила также Бразилия. В мае импорт нефти из этой страны составил минус 19% год к году и оказался равен 2,2 миллиона тонн.
Ранее в Европарламенте выразили обеспокоенность последствиями сокращения импорта нефти из РФ. Депутат от Португалии Сандра Перейра подняла вопрос о стоимости энергоносителей в Евросоюзе, указав на то, что топливо уже оказывается не по средствам как гражданам, так и предприятиям.
Россия в июне планирует максимально восстановить добычу нефти после падения в марте-апреле
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