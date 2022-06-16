МНПЗ увеличит глубину переработки нефти почти до 100%

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Московский нефтеперерабатывающий завод получит российское крупногабаритное оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти. Аппараты, произведенные в Санкт-Петербурге и Волгограде, направят в российскую столицу речным транспортом, сообщает пресс-служба МНПЗ.

"Будущий комплекс глубокой переработки нефти позволит Московскому НПЗ увеличить глубину переработки нефти почти до 100%, отказаться от выпуска мазута и переведет предприятие на практически безотходное производство", – говорится в сообщении.

Уточняется, что отечественное оборудование выполнено из высокопрочной стали с нанесением антикоррозионного покрытия. Аппараты будут перерабатывать тяжелые нефтяные остатки в дополнительный объем моторного топлива и станут центральным элементом секции гидрокрекинга.

Гендиректор МНПЗ Виталий Зубер рассказал, что в рамках проекта по строительству комплекса глубокой переработки нефти МНПЗ сотрудничает с ведущими производителями и поставщиками из 15 субъектов РФ.

"Партнерство с российскими производителями позволяет быть уверенными в выполнении обязательств и достижении всех намеченных результатов", – подчеркнул Зубер.

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Ранее сообщалось, что Московский НПЗ нарастил производство бензина и керосина для столичного региона. Совместно с Омским НПЗ предприятие обеспечило 32,24 миллиона тонн нефтяного сырья, что на 8,3% больше, чем годом ранее.

Выпуск высокотехнологичного бензина G-Drive с октановым числом 100 вырос на 16,5 процента – до 92 тысяч тонн. Суммарный объем производства дизеля за год вырос почти на 8% – до 9,69 миллиона тонн.

