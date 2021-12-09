Столичный НПЗ выступил соавтором "экологической энциклопедии"

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Московский нефтеперерабатывающий завод принял участие в создании книги проекта #РосЭко "Экология Москвы". Сборник, созданный при поддержке департамента природопользования и охраны окружающей среды, отвечает на вопросы жителей о состоянии окружающей среды и рассказывает, как комплекс городского хозяйства и промышленные предприятия реализуют экологические программы. Издание содержит актуальную информацию о сохранении природы в городе, системе обращения с отходами, развитии городского транспорта, инфраструктуры и промышленности. Материалы подробно описывают принципы модернизации комплекса городского хозяйства: Мосэнерго, Мосводоканала, Мосводостока, МОЭК и Московского НПЗ.

Идея создания книги принадлежит экс-председателю комиссии по экологической политике Мосгордумы Зое Зотовой. А соавтором сборника выступил руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин. В издании он представил результаты программы развития предприятия, которую с 2011 года продолжает "Газпром нефть". По словам Зои Зотовой, книга дает полноценное представление о городской экологии.

"В этом издании мы совместно с представителями комплекса городского хозяйства ответили на самые актуальные вопросы москвичей, что позволило создать настоящую энциклопедию по экологии города. Книга рассказывает, как в столице развивалась комфортная городская среда, появлялись озелененные территории, формировался экологический образ жизни москвичей. Отмечу, что ценный вклад в решение экологических вопросов внесли предприятия комплекса городского хозяйства, которые проделали масштабную работу по обновлению и снижению воздействия на окружающую среду", – отметила автор книги.

Менее чем за 10 лет МНПЗ перешел на производство топлива экологического стандарта – "Евро-5", внедрил первую в отрасли автоматизированную систему мониторинга воздуха. Предприятие перешло на практически замкнутый цикл использования воды, обновило производство на 80% и снизило воздействие на окружающую среду в 4 раза.