Столичный НПЗ нарастил выпуск зимнего топлива

Фото: пресс-служба Московского НПЗ

За девять месяцев 2021 года "Газпром нефть" увеличила производство бензина и дизельного топлива на собственных нефтеперерабатывающих заводах в Москве и Омске на 6,5%, до 5,53 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

По данным "Газпром нефти", на 1% увеличилось и производство дизеля (до 6,95 миллиона тонн).

"В отчетный период на Московском и Омском НПЗ совокупно вырос выпуск современного высокооктанового бензина G-Drive 100 почти на 25% и зимнего дизельного топлива – почти на 10%. Московский НПЗ нарастил выпуск битумов, с помощью которых строится и ремонтируется каждая вторая улица в столице", – говорится в сообщении.

В условиях восстанавливающегося рынка воздушных перевозок столичное предприятие совместно с Омским НПЗ повысило выработку авиакеросина на 37,4% – до 1,88 миллиона тонн.

"Мы уделяем большое внимание повышению эффективности работы нефтеперерабатывающих активов и продолжаем программу масштабной модернизации, внедряем цифровые системы управления, строим современные производственные комплексы. Чтобы защитить персонал и сохранить непрерывность производства – реализуем на НПЗ меры по противодействию COVID-19. Благодаря такому комплексному подходу мы способны оперативно отвечать на запрос потребителей и наращивать объемы производства", – отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер.

Новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+" был введен в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне в июле 2020 года. Команду на ввод дал президент России Владимир Путин.

