Столичный НПЗ нарастил выпуск зимнего топлива

Фото: пресс-служба Московского НПЗ
За девять месяцев 2021 года "Газпром нефть" увеличила производство бензина и дизельного топлива на собственных нефтеперерабатывающих заводах в Москве и Омске на 6,5%, до 5,53 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
По данным "Газпром нефти", на 1% увеличилось и производство дизеля (до 6,95 миллиона тонн).
"В отчетный период на Московском и Омском НПЗ совокупно вырос выпуск современного высокооктанового бензина G-Drive 100 почти на 25% и зимнего дизельного топлива – почти на 10%. Московский НПЗ нарастил выпуск битумов, с помощью которых строится и ремонтируется каждая вторая улица в столице", – говорится в сообщении.
В условиях восстанавливающегося рынка воздушных перевозок столичное предприятие совместно с Омским НПЗ повысило выработку авиакеросина на 37,4% – до 1,88 миллиона тонн.
"Мы уделяем большое внимание повышению эффективности работы нефтеперерабатывающих активов и продолжаем программу масштабной модернизации, внедряем цифровые системы управления, строим современные производственные комплексы. Чтобы защитить персонал и сохранить непрерывность производства – реализуем на НПЗ меры по противодействию COVID-19. Благодаря такому комплексному подходу мы способны оперативно отвечать на запрос потребителей и наращивать объемы производства", – отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер.
Новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+" был введен в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне в июле 2020 года. Команду на ввод дал президент России Владимир Путин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: