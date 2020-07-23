Путин открыл высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+" на МНПЗ

11:39
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+" ввели в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. Команду на ввод дал президент России Владимир Путин, сообщает Агентство "Москва".
Он поздравил всех с этим событием и отметил, что данный проект является очень важным и масштабным.
"В этот нужный для Московского региона проект большой вклад внесли строительные компании и научные институты. Создан современный промышленный объект с высоким уровнем автоматизации. Эффективность переработки нефти повысится, увеличится выпуск бензина, авиакеросина и дизельного топлива", – отметил Путин.
Он также добавил, что ввод объекта в эксплуатацию увеличит уровень модернизации Московского НПЗ до 80%.
На открытии комплекса также присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правления компании "Газпром нефть" Александр Дюков и министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.
Как отметил Сергей Собянин, Московский нефтеперерабатывающий завод играет большую роль в качественных поставках на столичный топливный рынок.
"Бензин, который производится здесь, ежедневно заправляют в свои машины сотни москвичей. Поставляется керосин для самолетов. От качества здешнего продукта зависит жизнедеятельность города", – отметил мэр.
В феврале на Московском нефтеперерабатывающем заводе открылся новый цифровой склад.
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