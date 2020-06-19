Московский НПЗ повысил энергоэффективность производства

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По итогам первого квартала текущего года собственные российские нефтеперерабатывающие заводы "Газпром нефти" – Московский и Омский – повысили эффективность использования топлива, электрической и тепловой энергии.

От выполнения энергосберегающих мероприятий удалось сэкономить более 100 миллионов рублей.

Рост энергоэффективности производственных процессов считается важным направлением программы развития нефтеперерабатывающих активов "Газпром нефти". С января по апрель Московский и Омский НПЗ завершили семь энергосберегающих проектов.

На Московском НПЗ выполнили работы по модернизации систем паропотребления и заменили теплообменное оборудование на установке получения высокооктановых компонентов бензина.

Предприятия продолжают работу по внедрению энергосберегающих решений. В общей сложности на 2020 год предусмотрено 32 проекта, направленных на рост энергоэффективности.

Как отметил начальник департамента энергетики блока логистики, переработки и сбыта "Газпром нефти" Владимир Андреев, повышение эффективности энергопотребления обеспечивает рост операционной эффективности производства, а главное – позволяет сберечь природные ресурсы.

"Для достижения этой цели мы последовательно модернизируем энергетическую инфраструктуру, внедряем цифровые системы управления и контроля, расширяем использование возобновляемых источников энергии", – заключил он.

В мае стало известно, что Московский НПЗ расширит инфраструктуру за счет комплекса технических решений, направленных на противодействие COVID-19. Устройства, обеспечивающие защиту работников в период пандемии, останутся после снятия ограничений.