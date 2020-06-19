Московский НПЗ повысил энергоэффективность производства

16:21
Фото: Сергей Шинов
По итогам первого квартала текущего года собственные российские нефтеперерабатывающие заводы "Газпром нефти" – Московский и Омский – повысили эффективность использования топлива, электрической и тепловой энергии.
От выполнения энергосберегающих мероприятий удалось сэкономить более 100 миллионов рублей.
Рост энергоэффективности производственных процессов считается важным направлением программы развития нефтеперерабатывающих активов "Газпром нефти". С января по апрель Московский и Омский НПЗ завершили семь энергосберегающих проектов.
На Московском НПЗ выполнили работы по модернизации систем паропотребления и заменили теплообменное оборудование на установке получения высокооктановых компонентов бензина.
Предприятия продолжают работу по внедрению энергосберегающих решений. В общей сложности на 2020 год предусмотрено 32 проекта, направленных на рост энергоэффективности.
Как отметил начальник департамента энергетики блока логистики, переработки и сбыта "Газпром нефти" Владимир Андреев, повышение эффективности энергопотребления обеспечивает рост операционной эффективности производства, а главное – позволяет сберечь природные ресурсы.
"Для достижения этой цели мы последовательно модернизируем энергетическую инфраструктуру, внедряем цифровые системы управления и контроля, расширяем использование возобновляемых источников энергии", – заключил он.
В мае стало известно, что Московский НПЗ расширит инфраструктуру за счет комплекса технических решений, направленных на противодействие COVID-19. Устройства, обеспечивающие защиту работников в период пандемии, останутся после снятия ограничений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: