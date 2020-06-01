Московский НПЗ стал участником проекта "Открой Моспром"

Фото: Сергей Шинов

Московский НПЗ принял участие в акции столичного департамента инвестиционной и промышленной политики "Открой Моспром".

Проект представляет собой серию видеоэкскурсий по столичным предприятиям, продолжающим работу в условиях противодействия COVID-19. Московский НПЗ – предприятие непрерывного цикла, которое бесперебойно снабжает город продукцией первой необходимости – бензином и дизельным топливом.

Проект "Открой Моспром" позволяет зрителям, не выходя из дома, оказаться на площадке промышленных предприятий и своими глазами увидеть, как организован технологический процесс, например производство топлива. Сюжет о МНПЗ рассказывает, как устроены биологические очистные сооружения "Биосфера", способные очищать сточные воды на 99,9%, и как готовится к пуску самый современный комплекс переработки нефти "Евро+".

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, сегодня попасть на производство практически невозможно – нужно пройти несколько уровней санитарно-эпидемиологического контроля. В частности, нужно обработать руки, обувь, измерить температуру на входе.

"Поэтому, чтобы люди и в новых условиях продолжали знакомиться с московской промышленностью, экскурсии перешли в онлайн-формат", – объяснил он.

Отдельное внимание уделено профилактическим мерам для недопущения распространения COVID-19. Пропускные пункты оборудованы высокочувствительными автоматизированными системами термоконтроля.

Дистанционные тепловизоры обеспечивают точное измерение температуры тела. В технологических помещениях установлены бактерицидные излучатели, обеззараживающие воздух, и дозаторы с антисептиками для дезинфекции рук.

Посетить площадку Московского НПЗ вместе с проектом "Открой Моспром" можно по ссылке otkroimosprom.ru.

Ранее Московский НПЗ подвел итоги образовательного чемпионата в области нефтепереработки среди студентов профильных вузов Case Champ.

Проект, организованный совместно с Российским государственным университетом нефти и газа имени Губкина и Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева, привлек студентов профильных направлений к решению актуальных производственных задач в области химических технологий, сбережения энергии и ресурсов, а также экологии.

Соревнования созданы с целью дать возможность студентам реализовать научно-технический потенциал на базе образовательной платформы МНПЗ. В течение трех месяцев студенческие команды двух вузов решали кейсы, разработанные экспертами.