Московский НПЗ стал участником проекта "Открой Моспром"

14:30
Фото: Сергей Шинов
Московский НПЗ принял участие в акции столичного департамента инвестиционной и промышленной политики "Открой Моспром".
Проект представляет собой серию видеоэкскурсий по столичным предприятиям, продолжающим работу в условиях противодействия COVID-19. Московский НПЗ – предприятие непрерывного цикла, которое бесперебойно снабжает город продукцией первой необходимости – бензином и дизельным топливом.
Проект "Открой Моспром" позволяет зрителям, не выходя из дома, оказаться на площадке промышленных предприятий и своими глазами увидеть, как организован технологический процесс, например производство топлива. Сюжет о МНПЗ рассказывает, как устроены биологические очистные сооружения "Биосфера", способные очищать сточные воды на 99,9%, и как готовится к пуску самый современный комплекс переработки нефти "Евро+".
Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, сегодня попасть на производство практически невозможно – нужно пройти несколько уровней санитарно-эпидемиологического контроля. В частности, нужно обработать руки, обувь, измерить температуру на входе.
"Поэтому, чтобы люди и в новых условиях продолжали знакомиться с московской промышленностью, экскурсии перешли в онлайн-формат", – объяснил он.
Отдельное внимание уделено профилактическим мерам для недопущения распространения COVID-19. Пропускные пункты оборудованы высокочувствительными автоматизированными системами термоконтроля.
Дистанционные тепловизоры обеспечивают точное измерение температуры тела. В технологических помещениях установлены бактерицидные излучатели, обеззараживающие воздух, и дозаторы с антисептиками для дезинфекции рук.
Посетить площадку Московского НПЗ вместе с проектом "Открой Моспром" можно по ссылке otkroimosprom.ru.
Ранее Московский НПЗ подвел итоги образовательного чемпионата в области нефтепереработки среди студентов профильных вузов Case Champ.
Проект, организованный совместно с Российским государственным университетом нефти и газа имени Губкина и Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева, привлек студентов профильных направлений к решению актуальных производственных задач в области химических технологий, сбережения энергии и ресурсов, а также экологии.
Соревнования созданы с целью дать возможность студентам реализовать научно-технический потенциал на базе образовательной платформы МНПЗ. В течение трех месяцев студенческие команды двух вузов решали кейсы, разработанные экспертами.
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