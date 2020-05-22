Противоэпидемическая инфраструктура Московского НПЗ останется в работе предприятия

16:53
Фото: Сергей Шинов
Московский НПЗ расширит инфраструктуру за счет комплекса технических решений, направленных на противодействие COVID-19, сообщили в пресс-службе предприятия. Отмечается, что спектр устройств, обеспечивающих защиту работников в период пандемии, останется в работе после снятия ограничений.
Московский НПЗ продолжает работу и выпуск топлива для жизнеобеспечения столичного региона. На предприятии соблюдаются меры безопасности для предотвращения распространения COVID-19.
"Пропускные пункты оборудованы высокочувствительными автоматизированными системами термоконтроля. Дистанционные тепловизоры точно измеряют температуру тела. В технологических помещениях есть бактерицидные излучатели, обеззараживающие воздух, и дозаторы с антисептиками для дезинфекции рук", – рассказали в пресс-службе. Собственная медицинская служба МНПЗ дополнительно оснащены стационарными аппаратами для измерения насыщенности крови кислородом.
Отмечается, что Московский НПЗ выполняет предписания в соответствии с указом мэра и требованиями надзорных органов. Для сотрудников организованы масочный режим и социальная дистанция, проводится дезинфекция помещения и транспорта. Сотрудники старше 60 лет работают удаленно. Продолжается превентивное тестирование на COVID-19 работников предприятия и подрядных организаций, занятых в непрерывном производстве.
Ранее сообщалось, что МНПЗ провел тестирование на COVID-19 всех сотрудников предприятия и подрядных организаций, задействованных в обеспечении непрерывного производства.
С 12 мая в Москве вновь открылись строительные и промышленные предприятия. Вышло порядка 500 тысяч человек, порядка 20% сотрудников предприятий промышленности и строительства продолжают работать удаленно.
До конца месяца промпредприятия должны проверить на коронавирус не менее 10 процентов работников и с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней.
В столице действует масочно-перчаточный режим. Штраф за их отсутствие составит от 4 до 5 тысяч рублей. Работодателям грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей для юридического лица, от 30 до 50 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей.
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