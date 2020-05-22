Работа 32 столичных предприятий приостановлена за несоблюдение противоэпидемических мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве приостановлена работа 32 предприятий из-за несоблюдения мер профилактики в условиях пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"По результатам проведенных проверок с 1 мая приостановлена деятельность 32 объектов, в том числе по решению суда приостановлена работа шести объектов, в 26 случаях применялся временный запрет деятельности, объекты в таких случаях опечатывались специалистами управления непосредственно после завершения проверок, и материалы дел направлялись незамедлительно в суд", – говорится в сообщении.
Как отмечается, чаще всего было зафиксировано невыполнение требований по разметке и соблюдению социальной дистанции, отсутствие бактерицидных облучателей для воздуха, запаса дезинфицирующих средств, санитайзеров.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в столице контролируются объекты, которые представляют эпидемиологическую опасность как для сотрудников, так и посетителей. Речь идет об объектах транспорта, торговли, общепита, ЖКХ. Также контролируются стройплощадки и промышленные предприятия.
Сергей Собянин ранее рассказал, что с 25 мая в городе может возобновить работу каршеринг. По его словам, горожане смогут арендовать автомобиль не менее чем на 5 дней, также необходимо наличие цифрового пропуска. Мэр уточнил, что накануне передачи клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции.
Также с 25 мая возобновят работу центры государственных услуг "Мои документы". Посетители обязаны будут использовать маски и перчатки. Горожан будут принимать только 88 центров.
Сейчас в столице продолжают действовать ограничения. Они сохраняются до 31 мая. В частности, ограничения распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. Для передвижения по Москве на общественном транспорте или личном авто требуется пропуск. Оформить разрешение можно на портале мэра и правительства Москвы.
Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений
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