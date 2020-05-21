В столице 25 мая возобновят работу 88 центров госуслуг "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 25 мая возобновят работу центры государственных услуг "Мои документы". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Посетители обязаны будут использовать маски и перчатки, начнут принимать горожан только 88 центров. "Пока не в полном объеме – работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью", – написал глава города.

Отмечается, что попасть на прием в центры госуслуг можно будет только по предварительной записи. Подать заявку можно будет на портале мэра и правительства Москвы.

"Получение государственных услуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности. Сотрудники центров госуслуг и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки", – уточняется на сайте.

При этом на входе будут измерять температуру бесконтактным способом. Кроме того, в помещениях центров нанесут разметку для соблюдения соцдистанции, установят защитные стекла.

Центры "Мои документы" ограничили прием москвичей с 30 марта. Большую часть услуг людям предоставляют в онлайн-формате: подать заявление на оформление медицинского полиса, рассчитать и пересчитать платежи по ЖКХ, получить выписку из ЕГРН и многое другое.