В столице 25 мая возобновят работу 88 центров госуслуг "Мои документы"

19:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 25 мая возобновят работу центры государственных услуг "Мои документы". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Посетители обязаны будут использовать маски и перчатки, начнут принимать горожан только 88 центров. "Пока не в полном объеме – работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью", – написал глава города.
Отмечается, что попасть на прием в центры госуслуг можно будет только по предварительной записи. Подать заявку можно будет на портале мэра и правительства Москвы.
"Получение государственных услуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности. Сотрудники центров госуслуг и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки", – уточняется на сайте.
При этом на входе будут измерять температуру бесконтактным способом. Кроме того, в помещениях центров нанесут разметку для соблюдения соцдистанции, установят защитные стекла.
Центры "Мои документы" ограничили прием москвичей с 30 марта. Большую часть услуг людям предоставляют в онлайн-формате: подать заявление на оформление медицинского полиса, рассчитать и пересчитать платежи по ЖКХ, получить выписку из ЕГРН и многое другое.
"Это наш город": центры госуслуг "Мои документы" в Москве возобновят работу с 25 мая
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