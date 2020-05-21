Прием в центрах госуслуг будет вестись по предварительной записи – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

С понедельника, 25 мая, в столице заработают 88 центров госуслуг "Мои документы". Выдавать документы будут только по предварительной записи, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Центры госуслуг будут выдавать только те документы, которые невозможно предоставить в электронном виде. Мэр попросил москвичей приходить на прием ровно в назначенное время, чтобы избежать лишних контактов.

Собянин напомнил, что всего в столице работает около 130 центров, но некоторые из них работают как ковидные колл-центры, в которые стекаются обращения москвичей. Мэр подчеркнул, что 88 центров, которые откроются с понедельника, достаточно равномерно распределены по городу.

Мэр напомнил, что на сегодняшний день в Москве можно получить около 90 госуслуг в электронном виде, а всего "Мои документы" предоставляют порядка 150 различных госуслуг.

Ранее Собянин назвал позитивной нынешнюю ситуацию с распространением коронавируса в Москве. По его словам, выявляемость инфицированных в последние дни снизилась почти вдвое.