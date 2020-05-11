Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с COVID-19

11:21
kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил министерству здравоохранения и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией после мониторинга эпидемиологической ситуации.
Также к 12 мая кабинет министров и рабочая группа Госсовета должны подготовить рекомендации по поэтапной отмене в регионах ограничений, введенных из-за COVID-19, передает РИА Новости.
Кроме того, Путин заявил о необходимости разработки мер поддержки социально-ориентированных НКО. Сделать это предлагается по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса.
До 25 мая кабмин также должен будет решить вопрос о выделении средств на стимулирующие выплаты соцработникам, принимающим участие в борьбе с коронавирусом. Помимо этого, в срок до 20 мая Путин будет рассмотрен вопрос о льготном исчислении стажа для медработников, борющихся с коронавирусной инфекцией.
За последние сутки в России выявили 11 656 случаев коронавирусной инфекции. При этом в 5 417 выявленных случаях клинических проявлений не было. В стране нарастающим итогом зарегистрировано 221 344 случаев коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день в РФ провели уже более 5,6 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки в стране выполнили около 188 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 247 тысяч человек.
Сергей Собянин заявил, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. Мэр продлил режим самоизоляции до 31 мая.
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