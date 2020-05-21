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Город

18:35

Собянин назвал эпидемиологическую ситуацию в столице позитивной

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" назвал позитивной нынешнюю ситуацию с распространением коронавируса в Москве. По его словам, выявляемость инфицированных в последние дни снизилась почти вдвое.

"В Москве ситуация по коронавирусу в настоящее время достаточно позитивная, мы видим, что при 50 тысячах ПЦР-тестов в сутки выявляемость 2,5-3 тысячи", – заявил мэр.

Собянин отметил, что это много, но для примера привел цифры месячной давности, когда в пике выявлялось около 6 тысяч.

Мэр также отметил, что тестирование на антитела к COVID-19 по предварительной записи может начаться в Москве с 27 мая. Приглашать детей на бесплатное массовое тестирование не планируется из соображений их же безопасности.

В России за сутки выявили 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве подтвердили 2 913 случаев COVID-19, в Московской области – 892. Всего в России зарегистрировано 317 554 случая коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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