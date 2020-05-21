Каршеринг может возобновить работу в Москве с 25 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 25 мая в городе может возобновить работу каршеринг. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Мэр рассказал о первом этапе смягчения ограничений, введенных ранее в столице в целях нераспространения коронавирусной инфекции. "Пока не в полном объеме – арендовать машину разрешается не менее чем на 5 дней. Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск", – написал Собянин. Он уточнил, что накануне передачи клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции.

"Конечно, подобный режим работы не является каршерингом в полном смысле слова", – обратил внимание мэр столицы. При этом Собянин допустил, что долгосрочная аренда авто станет приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у москвичей.

Согласно указу мэра города, с 22 апреля работа операторов каршеринга была приостановлена.

Ограничительные меры в столице действуют до 31 мая. Их распространили на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. В частности, для передвижения на общественном или личном транспорте требуется специальный пропуск.

В РФ за сутки выявлено 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве подтвердили 2 913 случаев COVID-19, в Московской области – 892. Всего в России зарегистрировано 317 554 случая коронавируса.