Более 1 тыс штрафов отменили за ошибку при оформлении пропуска

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более тысячи штрафов отменили столичным водителям, которые ошиблись при привязке номера автомобиля к цифровому пропуску, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"Ежедневно МАДИ аннулирует сотни штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере авто при привязке к цифровому пропуску. МАДИ отменила 1 010 штрафов водителям, допустившим ошибку в номере при привязке к пропуску", – говорится в сообщении.

В Дептрансе напомнили, что при допущении ошибки во время ввода номера автомобиля можно обратиться на порталы mos.ru и avtocod.ru для обжалования штрафа.

Накануне Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила 667 штрафов автомобилистам, которые по ошибке указали номер своего автомобиля при оформлении цифрового пропуска. Речь идет о тех, кто случайно ввел неточно букву или цифру в номере автомобиля, тогда как действующий пропуск у них был.

С 15 апреля начала действовать система пропусков для поездок по Москве и области. Систему ввели для более полной реализации мер по ограничению передвижения по городу, которые ввел Сергей Собянин.

Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю.

Для поездок в больницы и поликлиники, а также для волонтерской деятельности оформлять пропуск можно каждый день. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

