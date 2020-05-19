Более 660 штрафов за ошибку при оформлении пропуска отменили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве за два дня отменено почти 670 штрафов водителям, которые ошиблись при привязке номера автомобиля к цифровому пропуску. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"За два дня МАДИ уже отменила 667 штрафов водителям, которые допустили ошибку во время привязки номера автомобиля к пропуску, – 133 вчера и 534 сегодня", – говорится в сообщении.

В Дептрансе напомнили, что, если произошла ошибка при вводе номера автомобиля, можно обратиться на порталы mos.ru и avtocod.ru для обжалования штрафа. Водителям напомнили, что это можно сделать не выходя из дома.

Накануне стало известно, что Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила 133 штрафа автомобилистам, которые по ошибке указали номер своего автомобиля при оформлении цифрового пропуска. Речь идет о тех, кто случайно ввел неточно букву или цифру в номере автомобиля, тогда как действующий пропуск у них был.

Ограничительные меры в Москве были продлены до 31 мая. Они распространяются на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. Кроме того, с 12 мая в столице возобновилась работа предприятий промышленности и строительства.

Продолжает работать и система разрешений на передвижение по городу, которая была введена с 15 апреля. Пропуска нужны для поездок на личных машинах и общественном транспорте.