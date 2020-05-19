В Москве аннулировали штрафы водителям за ошибки в пропусках

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила 133 штрафа автомобилистам, которые по ошибке указали номер своего автомобиля при оформлении цифрового пропуска.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МАДИ, речь идет о тех, кто случайно ввел неточно букву или цифру в номере автомобиля, тогда как действующий пропуск у них был.

Причина отмены таких постановлений – малозначительность. Отмечается, что в том случае, если пришел штраф, то его можно обжаловать онлайн через порталы mos.ru или "Автокод".

"Подчеркнем, цели собрать как можно больше штрафов у нас нет", – указали в МАДИ. Проверить наличие пропуска можно через чат-бот в Telegram или мобильное приложение "Московский транспорт".

Ранее стало известно, что правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней.