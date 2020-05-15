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Общество

08:37

Продлить парковочное разрешение в Москве на июнь можно онлайн

город общество транспорт авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве запустили удаленное продление парковочного разрешения и абонемента на парковку со шлагбаумом на июнь, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Во время режима самоизоляции, чтобы не совершать необязательных поездок, москвичи по-прежнему могут продлить парковочное разрешение или абонемент на парковку со шлагбаумом онлайн", – передает сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Оформить разрешение можно через портал mos.ru. Срок рассмотрения соответствующей заявки – 6 дней.

При этом абонемент на парковку со шлагбаумом можно купить или продлить на сайте parking.mos.ru.

Уточняется, что все сервисы "Московского паркинга" в условиях ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, продолжают работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что автомобилисты получили более 9 тысяч СМС о возможности продлить парковочное разрешение. Сообщения прислали тем автовладельцам, у которых разрешение заканчивалось или закончилось в апреле или мае.

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