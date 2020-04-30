Московские волонтеры смогут пользоваться бесплатной парковкой и транспортом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве проезд в общественном транспорте и парковки сделают бесплатными для волонтеров. Об этом рассказал глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что тем, кто оказывает помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, уже раздают карты "Тройка". Ликсутов рассказал, что меры будут приняты оперативно.

"Сегодня крайне важно поддерживать тех, кто помогает нам. По всей Москве ежедневно работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты тем, кто должен оставаться дома", – отметил он.

Также глава столичного департамента транспорта напомнил, что во время майских праздников парковка будет бесплатной для всех москвичей. 3 и 10 мая останутся платными лишь парковочные места с повышенным тарифом.

Ликсутов добавил, что на все вопросы, связанные с проездом на общественном транспорте и с использованием парковок, волонтерам ответят в контакт-центре "Московского транспорта" по номеру телефона +7 (495) 539-54-54.

Вопросы волонтерской деятельности затронул президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции "МыВместе". Глава государства поблагодарил добровольцев и активистов, которые оказывают поддержку гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Путин подчеркнул, что такие люди проявили душевную щедрость и настоящий гражданский героизм.

Кроме того, на встрече он поручил правительству РФ проработать предложения по поддержке социально направленных некоммерческих организаций. Путин отметил, что меры помощи будут схожи с теми, что предприняты в отношении малого и среднего бизнеса. Глава государства заявил, что работники, которые решают проблемы людей, испытывающих трудности из-за последствий пандемии коронавируса, должны быть поддержаны.

14 апреля стало известно, что более 12 тысяч москвичей присоединилось к акции "МыВместе", целью которой является поддержка пожилых людей, многодетных семей и всех тех, кто нуждается в помощи во время режима самоизоляции.

В Москве уже более 11 тысяч волонтеров и социальных работников помогает пожилым столичным жителям. Они организуют доставку необходимых продуктов и препаратов, а также занимаются выгулом собак пенсионеров. Кроме того, 24 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что за прошедший месяц соцработники и волонтеры в столице выполнили 300 тысяч добрых дел.