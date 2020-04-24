300 тысяч добрых дел выполнили московские соцработники и волонтеры за месяц

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные соцработники и волонтеры за месяц выполнили 300 тысяч добрых дел.

"Мы стараемся сделать жизнь людей на самоизоляции более привычной и комфортной, а также безопасной. Для этого ежедневно трудится 11 тысяч социальных помощников – соцработников и волонтеров", – подчеркнула представитель мэрии.

По словам Раковой, работа соцработников и волонтеров не ограничивается только регламентированными действиями.

Столичные социальные работники, волонтеры и преподаватели проекта "Московское долголетие" помогают горожанам на самоизоляции решать все бытовые вопросы. За последние сутки были выполнены обращения по более чем 5 тысячам заявок.

Горячая линия комплекса социального развития Москвы доступна по телефону +7 (495) 870-45-09. По последним данным, более 86 процентов подавших заявку горожан получают помощь в течение трех-четырех часов с момента обращения.

Среди наиболее популярных услуг лидируют покупка и доставка лекарственных препаратов – подано около 90 тысяч заявок. В топ-3 также вошли вопросы по оформлению денежных выплат на время изоляции и доставка продуктов (79,8 и 65 тысяч обращений соответственно).

Работа волонтеров с гражданами на самоизоляции Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 22



Кроме того, в Москве работает горячая линия для психологической помощи населению. Обращения по телефону +7 (495) 870-45-09 принимают 10 психологов. За месяц им поступило более 15,3 тысячи обращений от москвичей, находящихся на самоизоляции.

Согласно указу мэра, самоизоляцию должны соблюдать граждане старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания. Кроме того, данное требование распространяется и на все другие возрастные группы. В отличие от самоизолированных жителей столицы, те, кто находится на карантине, лишены права покидать квартиру.

В России за последние сутки зарегистрировано 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957.

