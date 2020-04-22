Психологи горячей линии Сеченовского университета помогут пациентам с COVID-19

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Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова запустил круглосуточный телефон для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали представители вуза, передает Агентство "Москва".



Позвонив на горячую линию, столичным пациентами окажут психологическую помощь. "Каждый день врачи, ученые и волонтеры-медики Сеченовского университета борются за жизнь больных с коронавирусной инфекцией. Врачи не понаслышке знают, что в сложившейся ситуации многие пациенты находятся в подавленном моральном состоянии", – сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.



Известно, что по телефону дадут консультации пациентам с коронавирусом и их родственникам. Общение нужно, чтобы справиться переживаниями из-за болезни.



Москвичам помогут настроиться на лечение, избавиться от страха заразить близких, добавили в столичном университете.



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