Психологи горячей линии Сеченовского университета помогут пациентам с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова запустил круглосуточный телефон для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали представители вуза, передает Агентство "Москва".
Позвонив на горячую линию, столичным пациентами окажут психологическую помощь. "Каждый день врачи, ученые и волонтеры-медики Сеченовского университета борются за жизнь больных с коронавирусной инфекцией. Врачи не понаслышке знают, что в сложившейся ситуации многие пациенты находятся в подавленном моральном состоянии", – сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.
Известно, что по телефону дадут консультации пациентам с коронавирусом и их родственникам. Общение нужно, чтобы справиться переживаниями из-за болезни.
Москвичам помогут настроиться на лечение, избавиться от страха заразить близких, добавили в столичном университете.
За последние сутки в РФ подтверждено 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 (43,4%) заболевших не было клинических проявлений.
COVID-19 зарегистрировали в 78 регионах. Большинство заболевших находится в Москве – 2 548.
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