Более 9 тысяч СМС о возможности продлить парковочное разрешение получили автомобилисты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

СМС о возможности продления парковочных разрешений в столице онлайн отправили в апреле и мае 9,4 тысячи водителей. Сообщения получили те автомобилисты, у которых разрешение заканчивалось или закончилось в апреле или мае, сообщает пресс-служба "Московского паркинга".

В сообщении говорится, что в период действия режима повышенной готовности разрешение можно по-прежнему оформить, продлить или изменить дистанционно.

"Чтобы подать заявку, нужно воспользоваться каталогом услуг на сайте mos.ru. Заявка, как и прежде, будет рассмотрена в течение 6 дней. В апреле, несмотря на закрытие МФЦ, было выдано и продлено порядка 5 тысяч резидентных разрешений и разрешений для многодетных семей", – говорится в сообщении.

Резидентные парковочные разрешения – это документы, которые позволяют жителям конкретных районов Москвы бесплатно оставлять машину на платных парковках своего же района. При этом действует ограничение – услуга доступна только с 20:00 до 8:00. Доступно также оформление круглосуточного разрешения на год, два или три. Пользователям доступно продление, но не ранее чем за два месяца до окончания действия документа.

Ранее глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Москве проезд в общественном транспорте и парковки сделают бесплатными для волонтеров. Он отметил, что тем, кто оказывает помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, уже раздают карты "Тройка". Ликсутов рассказал, что меры будут приняты оперативно.

