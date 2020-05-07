Пропускной режим в Москве чаще нарушают автомобили со столичными номерами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Чаще всего пропускной режим в Москве нарушают владельцы автомобилей со столичными регистрационными знаками. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Дептранса.
"Больше всего нарушений было у водителей с регистрационными знаками следующих регионов: Москва – 50,3%, Московская область – 22,7%, Тверская область – 1,2%, Владимирская область – 1,2%, Тульская область – 1,1%", – указали в ведомстве.
Кроме того, автоматические системы видеофиксации определили марки автомобилей, на которых чаще всего совершались нарушения. Пропускным режимом пренебрегают Hyuindai и KIA (по 7%), Volkswagen (5,9%), Toyota (5,6%) и Mercedes (5,2%).
Пропускной режим был введен в Москве с 15 апреля. Для поездок на личном или общественном транспорте требуется либо QR-, либо численно-буквенный код. Оформить его необходимо заранее на сайте nedoma.mos.ru или с помощью СМС на короткий номер 7377.
Начиная с 22 апреля пропуска проверяются в автоматическом режиме, поэтому необходимо перед поездкой удостовериться, что он привязан к транспортной карте или автомобилю.
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