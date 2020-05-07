В Москве за езду без пропуска оштрафовали машину на эвакуаторе – СМИ

Фото: vesti.ru

Владелец автомобиля Lada Kalina получил штраф за езду по Москве без цифрового пропуска в размере 5 000 рублей.

Нарушение сфотографировала дорожная камера – автомобиль в этот момент ехал по Золоторожскому Валу.

Однако на вынесенном постановлении видно, что машина в этот момент находилась на эвакуаторе, сообщает сайт "Вести.ru".

Фотографии постановления и снимок с камеры опубликовал бывший владелец автомобиля, которому и пришел штраф.

Более 20 водителей ранее оштрафовали за попытку использовать код пропуска из примера в СМИ.

Также сообщалось, что водители Mercedes чаще всех нарушали пропускной режим в Москве.

Цифровые пропуска для передвижения по городу действуют в столице с 15 апреля.