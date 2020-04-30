Более 20 водителей оштрафовали за попытку использовать код пропуска из примера в СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В разных районах столицы и Московской области 26 апреля была зафиксирована попытка 23 раза использовать один и тот же код цифрового пропуска, который ранее упоминался в СМИ в качестве примера. Об этом говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

"23 водителя пытались использовать код пропуска, упомянутый в качестве примера в одном СМИ. 23 раза был выписан штраф тем, кто его предъявлял", – говорится в сообщении.

Специалисты ЦОДД призвали водителей не поступать аналогичным образом.

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.