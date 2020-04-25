Водители Mercedes чаще всех нарушали пропускной режим в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водители автомобилей Mercedes, Kia, Ford, Hyundai и Volkswagen чаще других перемещались по Москве без цифрового пропуска.

Такие данные привел Центр организации дорожного движения (ЦОДД) по итогам четверга, 23 апреля, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее в столичном Дептрансе заявили, что в этот день более 215 тысяч автомобилей передвигались по городу без пропуска.

Названы марки автомобилей, на которых москвичи чаще всего нарушали пропускной режим

К ответственности за отсутствие пропуска привлекают по части 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы. Нарушения были зафиксированы с помощью 2,5 тысячи камер.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. С 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

С 22 апреля власти Москвы и Подмосковья также начали отслеживать геолокацию граждан с подозрением на COVID-19 и ОРВИ.

За нарушение режима самоизоляции без уважительной причины грозит штраф. Распространить систему пропусков на всю страну предложил мэр столицы Сергей Собянин.