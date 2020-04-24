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Авто

11:26

Более 215 тысяч машин передвигалось по Москве 23 апреля без пропуска

город транспорт авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном департаменте транспорта отчитались о том, что за 23 апреля более 215 тысяч автомобилей передвигались по городу без пропуска или привязанного к нему номера. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Вчера по городу передвигались 1 миллион 806 тысяч 759 человек на автомобилях. 216 тысяч 327 москвичей и жителей других регионов, кто вчера ездил по Москве (без пропуска или привязанного номера), просим оформить все как можно скорее", – заявили в пресс-службе ведомства.

При этом, по данным Дептранса, суммарно 4 миллиона 94 тысячи 534 москвича и жителя области привязали номер автомобиля к цифровому пропуску. Проверить правильность оформления документа можно на сайте nedoma.mos.ru.

Пропускную систему для личных автомобилей и поездок на общественном транспорте ввели в Москве и Московской области с 15 апреля. С 22 апреля механизм проверки документов автоматизирован. Чтобы избежать штрафов, необходимо привязать к цифровому пропуску госномер машины или номер проездного документа – карт "Тройка" и "Стрелка".

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