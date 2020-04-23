Больше всего машин без пропусков приезжает в Москву из пяти регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Больше всего автомобилей, не имеющих цифровых пропусков, приезжает в Москву из пяти регионов – Санкт-Петербурга, Владимирской, Калужской, Тверской и Тульской областей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ЦОДД.

Водителям напомнили о необходимости своевременно оформлять пропуска. Делать это нужно не менее чем за пять часов до поездки и обязательно вписать номер автомобиля.

Отмечается, что 22 апреля по столице передвигалось 1,73 миллиона автомобилей, 250 тысяч, или 15% от общего количества, не имели пропусков..

С 22 апреля в Москве ввели автоматическую систему проверки пропусков. Вице-мэр Максим Ликсутов напомнил, что благодаря ей возможна мгновенная фиксация нарушителей введенных в столице ограничений на передвижение по городу. Он сообщил, что на всех нарушителей будет наложена административная ответственность в соответствии с введенным во время пандемии коронавируса городским и федеральным законодательством.

Общественным транспортом теперь можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Сделать это необходимо на портале nedoma.mos.ru.

Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Аналогичная возможность есть для "Тройки", если вы планируете пользоваться общественным транспортом. С момента привязки к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.