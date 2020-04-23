Автомобилям с иностранными номерами уделят повышенное внимание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Водителям автомобилей с иностранными номерами, а также зарегистрированными в других регионах будут уделять особое внимание при проверке данных о нарушителях режима самоизоляции, зафиксированных камерами фотовидеофиксации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Если после дополнительной проверки информация о нарушениях подтвердится, водители получат штраф на сумму 5 тысяч рублей. Такая мера нужна для того, чтобы снизить вероятность распространения вируса, а также, чтобы препятствовать завозу новых случаев", – говорится в сообщении.
22 апреля по столице без цифровых пропусков передвигались 230 тысяч автомобилей. Как сообщали в пресс-службе МАДИ, данные зафиксированных автомобилей обрабатываются, если информация подтвердится, водители получат штраф.
Со среды в Москве ввели автоматическую систему проверки пропусков. Вице-мэр Максим Ликсутов напомнил, что благодаря ей возможна мгновенная фиксация нарушителей введенных в столице ограничений на передвижение по городу.
Общественным транспортом теперь можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Сделать это необходимо на портале nedoma.mos.ru.
Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Аналогичная возможность есть для "Тройки", если вы планируете пользоваться общественным транспортом. С момента привязки к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.
Как теперь воспользоваться метро и общественным транспортом в Москве?
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