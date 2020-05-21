В России призвали после пандемии коронавируса внести плавающий график в ТК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Трудовой кодекс России нужно внести плавающий график работы после окончания пандемии COVID-19, заявил руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Он отметил, что многие крупные компании оценивают работу сотрудников не по количеству отработанных часов, а по конкретному результату, сообщает "Газета.ру".

"Во многих компаниях так оценивают работу всех без исключения сотрудников – не по отработанному времени, а по результату, ведь и в офисе можно 8 часов в день ковырять в носу", – сказал Остапкович.

По его словам, право работодателя устанавливать плавающий график нужно закрепить на законодательном уровне. Благодаря этому работники смогут совмещать работу из дома и офиса. На данный момент, согласно ТК, сотрудник может работать либо в офисе, либо дистанционно.

Ранее "Единая Россия" предложила внести поправки в Трудовой кодекс, которые будут регулировать нормированность часов на удаленной работе. Предлагается законодательно закрепить, что продолжительность рабочего дня на "удаленке" не будет превышать восьми часов.

Специалисты аналитического центра "Битрикс24" назвали плюсы и минусы дистанционной работы. Исследователи рассказали, что к минусам удаленной работы более трети россиян (34%) отнесли недостаток личного общения с коллегами. Еще порядка 27% респондентов отметили низкую мотивацию и слабую вовлеченность коллег в рабочий процесс.