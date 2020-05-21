Собянин выразил надежду на быстрое восстановление экономики Москвы после пандемии COVID-19

19:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что экономика города быстро справится с проблемами, связанными с пандемией коронавируса. Об этом глава столицы рассказал в эфире канала "Россия 24".
Собянин отметил, что Москва преодолеет отставание, вызванное COVID-19. "Я уверен, что через какое-то время все это восстановится. Наоборот, экономика будет наверстывать упущенное. Я уверен, что в Москве мы достаточно динамично преодолеем все эти проблемы вместе с окончанием ограничений", – сообщил мэр города.
До этого мэр заявлял, что тестирование на антитела к COVID-19 по предварительной записи может начаться в Москве с 27 мая. Приглашать детей на бесплатное массовое тестирование не планируется из соображений их же безопасности.
Сейчас в столице продолжают действовать ограничения. Они сохраняются до 31 мая. В частности, ограничения распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. Для передвижения по Москве на общественном транспорте или личном авто требуется пропуск. Оформить разрешение можно на портале мэра и правительства Москвы.
В РФ за сутки выявили 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве подтвердили 2 913 случаев COVID-19, в Московской области – 892. Всего в РФ зарегистрировано 317 554 случая коронавируса.
Еще 7 289 пациентов вылечились от коронавируса в России
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