Тесты на антитела к COVID-19 проведут на предприятиях и в домах престарелых

17:36
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, какие категории граждан затронут тесты на антитела к коронавирусу. Об этом глава города рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Эта тест-система будет работать на предприятиях, которые начали свою работу. А также с группами риска, с определенными коллективами, которые на переднем фронте борьбы с коронавирусом", – заявил мэр.
К последним, по словам Собянина, относятся медицинские учреждения, предприятия, связанные с обслуживанием населения, дома престарелых, а также полиция и сфера жилищно-коммунальных услуг.
Ранее Сергей Собянин на своем личном сайте объявил, что в Москве с 15 мая начнут бесплатно проверять на антитела к коронавирусу. Данная мера, по словам мэра, позволит составить более полную картину о реальных масштабах заболеваемости и темпах распространения COVID-19.
Мэр также заявил, что цифра более чем в 130 тысяч зараженных коронавирусом не полностью достоверна. Градоначальник предупредил, что на данный момент выявлены не все зараженные.
За минувшие сутки в Москве было подтверждено 4 712 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число выявленных случаев составило 130 716. За аналогичный период в России выявили 9 974 новых случая заболевания коронавирусом.
Москва имеет возможности для проведения до 100 тыс тестов ИФА-методом в сутки – Собянин
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