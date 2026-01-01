Le Nouvelliste: около 40 человек погибли при взрыве на курорте в Швейцарии

Фото: rhonefm.ch

Около 40 человек погибли в результате взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, сообщает Le Nouvelliste.

Кроме того, около 100 человек получили ранения. По данным телеканала RTS, в баре Constellation в новогоднюю ночь вспыхнул пожар после одного или нескольких взрывов.

Посольство России в Швейцарии не получало информации о пострадавших россиянах, сообщили ТАСС в пресс-службе посольства. В диппредставительства добавили, что внимательно следят за ситуацией.

При этом курорт продолжает работу, несмотря на произошедший пожар, рассказали РИА Новости в полиции кантона Во. В настоящий момент ведомство не может подтвердить окончательное число жертв, а на горнолыжной станции оцеплен только сектор, в котором произошло возгорание.

Ранее четыре человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в квартире в Петропавловске-Камчатском. По информации ведомства, возгорание произошло в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

