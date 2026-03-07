В ОП поддержали идею запретить курьерам ездить на электровелосипедах по тротуарам

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Общественной палате (ОП) РФ предложили полностью запретить курьерам на электровелосипедах передвигаться по тротуарам, введя за это крупные штрафы. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.

По его словам, выезд на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) в пешеходные зоны стал серьезной проблемой, создающей угрозу для граждан, особенно для детей.

Гриб подчеркнул, что курьерский транспорт должен быть перенаправлен на проезжую часть, а нарушителей нового запрета следует наказывать по всей строгости на федеральном уровне.

Ранее Владимир Путин поручил к 1 июля рассмотреть ограничение передвижения электровелосипедов по тротуарам. Представить предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере использования СИМ предстоит Минтрансу и МВД России.