Депутат Федяев: сервисы доставки должны отслеживать курьеров на электровелосипедах

В ГД предложили решение проблемы с ездой курьеров по тротуарам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Установление контроля со стороны сервисов доставки за маршрутом и скоростью их электровелосипедов позволит решить проблему хаотичной езды курьеров без введения излишних доптребований. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, комментируя идею обязать доставщиков получать водительские удостоверения.

По словам парламентария, их главная проблема на сегодня заключается в транспортном средстве.

"Сейчас в большинстве своем это мопеды, которые хаотично носятся по тротуарам. Проще всего было бы их запретить, но это, на мой взгляд, крайние меры, если диалог вообще невозможен", – приводит ТАСС слова Федяева.

Депутат подчеркнул, что сервисы доставки выражают готовность сотрудничать с властями и даже разрабатывают собственные транспортные средства с мотором, которые, в отличие от мопедов, довольно легкие и не разгоняются свыше 25 километров в час. Помимо этого, любой маршрут курьера и манера его вождения автоматически отслеживаются на таких транспортных средствах.

Применение подобных разработок поможет снизить аварийность на дорогах и повысить дисциплинированность водителей, а также это станет компромиссным решением для всех сторон.

"Что важно для людей – доставщики уйдут с тротуаров, что важно для компаний – доставщикам не нужно будет получать права. Пусть они будут на понятной технике, двигаются по велодорожке, обочине или правому краю дороги, как велосипедисты. И, конечно, будут в шлемах", – добавил Федяев.

Он обратил внимание, что юридически понятие "электровелосипед" пока не закреплено, в связи с чем над этим еще предстоит поработать.

В октябре глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал запретить курьерам передвигаться по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам на электровелосипеде.

Он предложил рассмотреть вопрос об отказе от использования в правилах дорожного движения (ПДД) термина "электровелосипед", сохранив термин "велосипед" только для транспортных средств, приводимых в движение мускульной энергией. Если транспортное средство имеет сиденье и мотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл.

Курьеров на мощных электровелосипедах в РФ могут обязать получать права категории М

Читайте также


политикатранспорт

