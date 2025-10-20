В РФ призвали запретить курьерам двигаться по тротуару на электровелосипеде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В РФ необходимо запретить курьерам передвигаться по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам на электровелосипеде. С таким предложением выступил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

В телеграм-канале СПЧ уточнили, что за 3 дня в Москве произошло 3 случая наезда курьеров на мопедах на пешеходов. Среди пострадавших есть дети. В совете заявили, что этот транспорт опаснее самокатов.

Фадеев предложил рассмотреть вопрос об отказе от использования в правилах дорожного движения (ПДД) термина "электровелосипед", сохранив термин "велосипед" только для транспортных средств, приводимых в движение мускульной энергией. Если транспортное средство имеет сиденье и мотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл.

"Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено, а для управления ими необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории А или М", – отмечается в письме Фадеева вице-премьеру РФ Виталию Савельеву.

Предполагается, что соответствующие меры позволят вести контроль за соблюдением ПДД курьерским транспортом при помощи дорожных камер. При этом исключение предлагается сделать для моторизованных инвалидных колясок.

Ранее курьер на электровелосипеде сбил 12-летнюю девочку на тротуаре в Москве. ДТП произошло на Мосфильмовской улице на западе города. Ребенка доставили в больницу, обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.