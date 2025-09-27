27 сентября, 17:43Происшествия
Столичные росгвардейцы задержали курьера на электровелосипеде, сбившего ребенка
Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"
Столичные росгвардейцы задержали курьера, который сбил шестилетнего ребенка на электровелосипеде. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве.
Уточняется, что инцидент произошел на улице Богданова. После происшествия 24-летний курьер попытался скрыться, но его оперативно задержали. Виновник ДТП доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее курьер на электровелосипеде наехал на женщину с коляской на тротуаре на улице Молдагуловой. В итоге ребенок 2024 года рождения был доставлен в медицинское учреждение.
Уточнялось, что столичная прокуратура планировала проконтролировать расследование происшествия.