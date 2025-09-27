Форма поиска по сайту

27 сентября, 17:43

Происшествия

Столичные росгвардейцы задержали курьера на электровелосипеде, сбившего ребенка

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

Столичные росгвардейцы задержали курьера, который сбил шестилетнего ребенка на электровелосипеде. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Богданова. После происшествия 24-летний курьер попытался скрыться, но его оперативно задержали. Виновник ДТП доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее курьер на электровелосипеде наехал на женщину с коляской на тротуаре на улице Молдагуловой. В итоге ребенок 2024 года рождения был доставлен в медицинское учреждение.

Уточнялось, что столичная прокуратура планировала проконтролировать расследование происшествия.

