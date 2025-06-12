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Шесть человек погибли в результате столкновения автомобиля и трактора в Иркутской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Шесть человек погибли в результате аварии с участием легкового автомобиля и мини-трактора возле поселка Ныгда Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
По предварительной информации, пять человек погибли на месте ДТП, еще один скончался в машине скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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