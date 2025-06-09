Авто и мотоцикл столкнулись на Перовской эстакаде

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Авария произошла на Перовской эстакаде в Москве. Там столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время на месте ДТП находятся оперативные службы города. Им предстоит выяснить подробности случившегося, а также уточнить информацию о возможных пострадавших.

Авария повлияла на транспортный поток, из-за чего в сторону шоссе Энтузиастов наблюдаются затруднения в движении. В связи с этим транспортное ведомство рекомендовало водителям искать альтернативные маршруты.

Еще одно столкновение с участием такси и "Газели" ранее произошло на Алтуфьевском шоссе. ЧП случилось у дома № 32. В результате у легкового автомобиля снесен капот. Однако обошлось без пострадавших.

До этого машина протаранила забор детского сада в селе Троицком Омской области. Как установили правоохранители, мужчина, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Passat, наехал на стоящую машину Opel Astra, а затем въехал в ограждение и в само дошкольное учреждение. В момент инцидента на площадке детсада никого не было.