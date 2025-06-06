06 июня, 16:54Происшествия
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Кутузовском проспекте
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Кутузовском проспекте, в районе съезда на Рублевское шоссе, произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.
По данным ведомства, на месте ДТП работают оперативные службы. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение в районе аварии затрудненно. В связи с этим водителей призвали выбирать пути объезда.
Ранее ДТП произошло на Ярославском шоссе в районе дома 5. Там столкнулись два автомобиля.
До этого на внешней стороне Третьего транспортного кольца загорелась машина. ЧП произошло в районе выезда из Гагаринского тоннеля. Информации о пострадавших не было.