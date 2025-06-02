Авто загорелось на ТТК в районе выезда из Гагаринского тоннеля

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Автомобиль загорелся на внешней стороне ТТК. ЧП произошло в районе выезда из Гагаринского тоннеля, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В настоящее время на месте находятся оперативные службы города. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося и уточнить информацию о пострадавших.

ЧП повлияло на транспортный поток, затруднив движение на 2 километра. В связи с этим транспортное ведомство призвало автомобилистов искать альтернативные пути.



Схожий инцидент произошел ранее на МКАД. В районе Капотни также вспыхнула машина. Огонь полностью охватил все транспортное средство. Данных о пострадавших не сообщалось.

До этого в Коломне загорелся школьный микроавтобус. Инцидент произошел неподалеку от одного из жилых домов, который находится на Озерской улице в селе Полудниково. Микроавтобус стоял на обочине дороги. При этом пассажиров в салоне транспортного средства не было.