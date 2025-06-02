02 июня, 16:09Происшествия
Авто загорелось на ТТК в районе выезда из Гагаринского тоннеля
В настоящее время на месте находятся оперативные службы города. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося и уточнить информацию о пострадавших.
ЧП повлияло на транспортный поток, затруднив движение на 2 километра. В связи с этим транспортное ведомство призвало автомобилистов искать альтернативные пути.
До этого в Коломне загорелся школьный микроавтобус. Инцидент произошел неподалеку от одного из жилых домов, который находится на Озерской улице в селе Полудниково. Микроавтобус стоял на обочине дороги. При этом пассажиров в салоне транспортного средства не было.
Грузовик загорелся на 48-м км МКАД