Автомобиль загорелся на Юго-Восточной хорде

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Машина воспламенилась на Юго-Восточной хорде в районе улицы Пушкина, возле дома № 2. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас на месте задействованы оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших выясняются.

В департаменте уточнили, что движение в районе, где произошло возгорание машины, не затруднено. В связи с этим для автомобилистов доступны две полосы из трех.

Ранее водитель 1981 года рождения врезался на своей машине в дорожное ограждение, а после его автомобиль загорелся. Инцидент произошел на 4-м километре трассы М-1 "Северный обход Одинцово".

По версии СМИ, за рулем спорткара McLaren был гонщик Василий Куденко. Его машина якобы столкнулась с отбойником, отлетела на ограждение с другой стороны дороги, загорелась и взорвалась. Подмосковная полиция уже начала проверку.

