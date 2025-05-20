20 мая, 13:41Происшествия
Автомобиль взорвался около подъезда дома в Новосибирске
По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за утечки газа из газобалонного оборудования, находящегося в машине. Однако точную причину ЧП установят специалисты. Водитель получил ожоги, но остался жив, рассказали в ведомстве.
Ранее двое мужчин погибли при взрыве гранаты в подъезде дома, расположенного в Лосино-Петровском округе Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконные приобретение и хранение боеприпасов". Установлением обстоятельств инцидента займутся правоохранители.
До этого три человека погибли в результате взрыва цистерны с топливом на ГНС в чеченском селе Новотерском. При этом хлопок газа произошел без возгорания. По факту случившегося возбуждено дело.
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